Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Балтийского моря, который приближался к границам РФ, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения ею Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель

Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», - говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После разворота американского самолета от границы России, Су-27СМ вернулся на аэродром базирования. Полет Су-27СМ проходил в соответствии с международными правилами. Нарушения российской границы допущено не было.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Благодаря крайне удачной конструкции планера в Советском Союзе и затем в России на базе Су-27 создано несколько модификаций, которые относятчя в том числе к поколению 4++ и считаются одними из самых современных самолетов в мире.