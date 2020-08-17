Корабли Каспийской флотилии прибыли в Баку, где пройдут соревнования «Кубок моря-2020»

Малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань», а также спасательный буксир «СБ-738» Каспийской флотилии прибыли в Баку для участия в конкурсе «Кубок моря-2020», который проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020». Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Россию на соревнованиях представит малый артиллерийский корабль «Махачкала». Участников состязаний встретили в военно-морской базе «Пута» представители ВМС Азербайджана и посольства РФ.

«В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля», - говорится в сообщении.

Малый артиллерийский корабль «Махачкала» - третий и последний корабль проекта 21630 «Буян», разработан Зеленодольским проектно-конструкторском бюро и построен на Судостроительной фирме «Алмаз» по заказу ВМФ России. Сейчас в составе Каспийской флотилии числятся три малых артиллерийских корабля такого типа: «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала».

Вооружен универсальной артиллерийской установкой А-190, двумя 30-мм шестиствольными автоматами АК-306 и кормовой 40-ствольной 122-мм системой залпового огня «Град-М». Благодаря малой осадке и высокой маневренности, «Махачкала» способен решать широкий круг задач в прибрежной зоне Каспийского моря, а также на реке и в устье.