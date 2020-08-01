Корабли ТОФ покинули Владивосток и отправились в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России покинул порт приписки во Владивостоке и вышел в дальний поход, который продлится больше двух месяцев. За это время экипажам кораблей предстоит принять участие в совместных с моряками-североморцами учениях на трассе Северного морского пути. Кроме них, участие в маневрах примут ВКС и спецназ ФСБ России.

«В соответствии с ранее утвержденным планом, отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока в дальний поход», - цитирует пресс-службу ТОФ «Интерфакс».

Кораблям предстоит выполнить ряд задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где предусмотрены различные мероприятия и заходы в иностранные порты. В ходе большого арктического перехода, моряки-тихоокеанцы проведут несколько совместных специальных учений на полуострове Таймыр, на Чукотке и в Якутии.