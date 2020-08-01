Вальс на БМД, рукопашный бой и новинки техники: как проходят торжества по случаю 90-летия ВДВ в Алабино

Сегодня на полигоне в Алабино проходят торжества в честь 90-летия Воздушно-десантных войск. И хотя официально праздник завтра, торжественные мероприятия уже начались.

Празднику не смог помешать даже дождь, который лил все утро. Но как по заказу, буквально перед началом выступлений небо очистилось, и выглянуло солнце. Показательную программу зрители смогли наблюдать при ясной погоде с отличным настроением.

Торжества начались сегодня ранним утром с молебна в Главном храме Вооруженных сил России, который был посвящен 90-летию ВДВ и 320-летию Службы Тыла. В молебне приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, командование ВДВ, а также военнослужащие подразделений тыла и ВДВ.

«Во все времена войнам крылатой пехоты доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно. Безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десятников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага. Сегодня Воздушно-десантные войска – это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способным оперативно выполнять задачи любой сложности. Уверен так будет и впредь. Товарищи, поздравляю всех с Днем Воздушно-десантных войск!», - сказал Министр обороны Сергей Шойгу.

Насыщенная и масштабная программа выступлений сопровождалась взрывами и выстрелами. Зрителей ждала масса сюрпризов. Они смогли увидеть, как десантники владеют холодным оружием и приемами рукопашного боя. Они увидели самые последние новинки военной техники. Увидели, как десантники проводят наступательные и диверсионные операции. Зрителям показали вальс на боевых машинах десанта. Девушки-десантницы продемонстрировали свои умения в верховой езде. Не секрет, что десятники используют лошадей в горных операциях.

А началась программа с десантирования 12 парашютистов. И это не случайно. Именно 90 лет назад впервые было проведено десантирование на парашютах десантного подразделения в количестве 12 человек. И этот момент можно назвать отправной точкой создания ВДВ.