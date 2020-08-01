В небесах и выше: пять лет назад ВКС РФ впервые заступили на боевое дежурство

Российская система противоздушной обороны - основа Воздушно-космических сил России (ВКС), является самой совершенной в мире, а военные США заимствовали идеи советских, а затем и российских разработчиков. С таким заявлением выступил экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«У России богатый опыт применения войск противовоздушной обороны. Наши специалисты обучали половину мира, и многие страны создавали системы ПВО по нашему образцу. Даже прагматичные американцы копировали различные идеи советской, а сегодня и российской системы противовоздушной обороны», - цитирует РИА Новости заявление Бижева.

Ровно пять лет назад на боевое дежурство заступили ВКС - новый вид Вооруженных Сил России, образованный путем слияния Военно-воздушных сил и сил Воздушно-космической обороны.

Сегодня, когда основные угрозы переместились в воздушно-космическую сферу, ВКС руководят не только дежурными силами авиации, но и силами ПРО и ПВО, запуском и управлением космическими аппаратами, системами предупреждения о ракетном нападении и контролем космического пространства.

По мнению генерал-лейтенанта, создание ВКС восстановило все преимущества советской системы ПВО, а главное, позволило сосредоточить в одних руках ответственность за противовоздушную оборону страны.

«Создание нового вида войск - это ответ на вызов времени. Средства нападения развиваются, их возможности увеличиваются, это требует мгновенного принятие решения. Современные средства автоматизации позволяют собирать всю информацию на единый командный пункт, в короткие сроки анализировать ситуацию, принимать быстрые и грамотные решения» - рассказал генерал.

Воздушно-космические силы России постоянно совершенствуются за счет внедрения нового оборудования и более современных систем, отметил Бижев. Кроме того, на вооружение постоянно поступают новые образцы военной техники: истребители пятого поколения, зенитные комплексы, аналогов которым нет ни в одной стране мира.

По мнению экспертов, ВКС и дальше будут совершенствоваться и развиваться. На смену пилотируемой боевой авиации придут беспилотные системы, появятся новые, более грозные системы вооружения, для самолетов создадут новейшие двигатели, которые позволят выполнять боевые задачи с большей эффективностью.