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«В жару и холод, в ракетах и автомобилях»: в НИИ Химмотологии МО РФ приступили к испытаниям уникального топлива

Роман Захаров
Алексей Казанников
13:05 01.08.2020
Разработанное военными химиками топливо сможет работать при температуре от -60 до +60 градусов по Цельсию, и его можно будет использовать практически на любом виде транспорта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В 25-м НИИ Химмотологии МО РФ испытывают уникальное топливо. Экспериментальное устройство позволяет провести ускоренные климатические испытания горючего и всего за 1-2 месяца узнать, способно ли топливо сохранять свои характеристики в течение 15-20 лет.

«Путем изменения давления, температуры и времени воздействия на данной установке мы можем моделировать различные климатические условия, в которых хранятся реальные образцы ракетной техники. Данная установка позволяет нам моделировать процессы, которые происходят с топливом в баках различных ракетных изделий. Для этого у нас имеются образцы конструкционных материалов, которые используются в образцах ракетной техники. С помощью длительных воздействий данной установки мы изучаем, как воздействие самих материалов на топливо, так и воздействие топлива на конструкционные материалы, использующиеся в баках ракет», - объяснил сотрудник 25-го НИИ Химмотологии МО РФ Евгений Манжелий.

К слову, топливо для наделавших шума «Кинжалов» воссоздано как раз здесь, в 25-м НИИ Химмотологии Минобороны России. Без разработок научного института - ни танки не поедут, ни корабли не выйдут в рейд , и уж тем более не полетят самые современные крылатые ракеты.

«Непосредственно одной из важнейших разработок является воссоздание утраченных советских производств высокоплотных энергоемких топлив для ракетных вооружений. То, что непосредственно касается "Калибров". При институте было воссоздано производство этого топлива и сейчас успешно применяется в изделиях под названием "Калибр"», - прокомментировал начальник 1-го научно-исследовательского управления химмотологии 25-го НИИ Химмотологии МО РФ Дмитрий Маньшев.

Российская армия сейчас практически повсеместно использует дизельное топливо. Только видов этого горючего в стране великое множество. В НИИ разработали уникальное унифицированное дизельное топливо. Оно подойдет и боевым кораблям, и танкам, а при необходимости заведет и дорогую иномарку. И все это по цене обычного дизеля на столичной заправке.

«Для решения задач обеспечения надежной эксплуатации вооружений, военной техники во всех климатических зонах, а также решения задач по унификации дизельного топлива, нашему институту была поставлена задача разработать топливо, которое могло бы применяться и на кораблях ВМФ и на наземной технике. Известно, что с учетом повышенных требований пожарной безопасности, дизельное топливо, которое использует ВМФ - особенное. А для наземной техники наибольшие требования предъявляются именно по низкотемпературным свойствам. Наш институт разработал топливо, которое с одной стороны обладает повышенной пожаробезопасностью, а с другой - повышенными низкотемпературными характеристиками. Таким образом, мы решили две задачи и получили единое унифицированное топливо, которое может успешно применяться как на объектах ВМФ, так и на наземной технике в условиях низких температур. Мы получили единое топливо, которое может применяться практически на всей территории РФ», - рассказал заместитель начальника НИИ Химмотологии МО РФ по научной работе Александр Улитько.

Кроме того, новое топливо, которое, кстати, в армии начнут использовать уже в этом году, работает при температуре от плюс до минус 60. То есть практически в любой точке земного шара.

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