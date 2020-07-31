Военные ЗВО обеспечили питьевой водой Дзержинск на время ремонта сетей: видео

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) обеспечат питьевой водой объекты социальной инфраструктуры и жителей города Дзержинск Нижегородской области.

Подразделения подвоза воды будут обеспечивать медицинские учреждения, детские дома и жилые районы города с первого августа по поручению командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

В городе Дзержинск планируется проведение ремонтных работ на водопроводных магистралях, в связи с чем будет прекращено холодное водоснабжение всех потребителей города и ближайших поселков.

Всего для обеспечения жизненно важных объектов и населения города выделено десять автомобильных цистерн подвоза воды и задействовано свыше 50 военнослужащих.

Единоразово будет восполнен запас воды более чем в 100 тонн для первой необходимости. По обращению администрации города Дзержинск обеспечение жителей водой будет проводиться до момента восстановления водоснабжения.