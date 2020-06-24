Юнармейцев, участвующих в Параде Победы в Ставрополе, наградили знаками отличия Минобороны России
Праздничное мероприятие состоялось на территории 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Ставрополе юнармейцам - участникам Парада Победы вручили знаки отличия Минобороны России «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Военный комиссар города Ставрополя Сергей Гайдуков, вручая знаки отличия, поздравил юнармейцев с заслуженными наградами и выразил уверенность в том, что ребята запомнят военный парад, посвященный 75-летию Победы.
После торжественной церемонии юнармейцы посетили экспозицию Музея боевой славы 49-й общевойсковой армии.
Заслуженные награды получили около 100 юношей и девушек из состава юнармейских отрядов, принимавших участие в военном параде.