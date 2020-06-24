Во Владивостоке прогремел салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Для звукового сопровождения салюта с площадки в районе мыса Боброва были задействованы две гаубицы Д-30 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
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Во Владивостоке 24 июня в 23:00 по местному времени силами Тихоокеанского флота был дан праздничный салют в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Артиллерийские расчеты ТОФ отсалютовали воинам-победителям тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском 350 фейерверочных выстрелов.
Фейерверк запускался из салютных установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость».