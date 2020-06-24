«Все работали на одну задачу»: Салюков о помощи войск РХБЗ в подготовке к Параду Победы

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков рассказал, какое участие приняли в нынешнем Параде Победы войска радиационной, химической и биологической защиты в свете сложной эпидемиологической обстановки в России и в мире. По его словам, они сыграли очень важную роль в подготовке мероприятия.

«Военнослужащие, которые размещаются в Московском гарнизоне, находятся в своих местах дислокации, но с ограничением доступа посторонних лиц на время с 8 по 24 июня. Военнослужащим из других регионов определены места министром обороны, там то же самое - перед тем как запустить туда расчеты, проводится обработка. Действует штаб под руководством замминистра обороны Руслана Цаликова, который уже более месяца в постоянном режиме отслеживает ситуацию», - рассказал Салюков в эксклюзивном интервью программе «Между тем» на «Звезде».

Как отметил генерал, медики и войска РХБЗ постоянно отчитываются о проделанной работе, об обработке мест, в том числе и тренировочного полигона в Алабино.

«Тренировки проходили в средствах защиты, две репетиции на Красной площади тоже были в них. Не скажу, что это удобно, но и особых неудобств нет, все привыкли. У нас были заготовлены экспресс-тесты, и каждые два все эти вопросы соблюдались. Все работали на одну задачу, и я думаю, у нас получилось, не было проблем с этим», - заключил Салюков.

Ранее генерал назвал самый тревожный момент процесса подготовки к юбилейному параду. По его словам, в ходе тренировок отрабатываются любые ситуации и нюансы, но одним из самых важных вопросов было добиться идеальной временной синхронизации между всеми участниками включая пилотов авиации на протяжении всего проведения парада.