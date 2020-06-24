Акция «Бессмертный полк» прошла в небе над Новосибирском
В салонах транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В пролетели фотографии ветеранов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Впервые в небе над Новосибирском в день парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась акция «Бессмертный полк».
«Это огромный почет - выполнять сегодня полеты над центром Новосибирска в ознаменование этой великой даты», - рассказал «Звезде» командир отдельного вертолетного полка ЦВО Сергей Барыкин.
Военные летчики экипажей 14-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа разместили в салонах вертолетов фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, а также портреты своих родных, дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны.