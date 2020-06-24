«Репетиций хватило»: Салюков о волнении перед юбилейным парадом и предварительной подготовке

Главнокомандующий сухопутными войсками России, генерал армии Олег Салюков рассказал о том, как проходила подготовка к юбилейному Параду Победы, состоявшемуся 24 июня на Красной площади в Москве, и чем она отличалась от парадов прошедших лет, которые не были юбилейными. Военачальник отметил, что в связи с переносом торжеств на новую дату, участникам пришлось привыкать к другому температурному режиму, а времени для подготовки, по его словам, в отличие от сообщений в СМИ, было достаточно.

«Послушайте, в 1945 году вообще времени-то не было. Не в этом дело, если бы времени было еще меньше, мы бы все равно выполнили задачу, которую поставили верховный главнокомандующий и министр обороны. С той подготовкой, с которой подошли, хватило семи репетиций в Алабино, две из них были с участием авиации, потом были две ночные репетиции на Красной площади и генеральная репетиция. В целом, подготовка хорошая», - рассказал Солюков в эксклюзивном интервью программе «Между тем» на «Звезде».

Президент России Владимир Путин также высоко оценил проведение Парада Победы. Свое мнение он высказал во время приема для глав государств, приглашенных на юбилейное мероприятие.