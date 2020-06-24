«Старались от души»: Путин высоко оценил проведение Парада Победы

Президент России Владимир Путин на приеме для глав государств, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, дал оценку проведению мероприятия.

«Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что парад прошел на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души», - сказал глава государства, обращаясь к собравшимся.

Президент признался, что рад видеть глав иностранных государств в Москве. Он отметил, что военный парад, который состоялся 24 июня 1945 года, как и Победа в Великой Отечественной войне, - это общая история.

На приеме в Кремле Путин поднял тост за ветеранов и единение стран, а также за прошлые и будущие победы.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проходят 9 Мая, включая прохождение военной техники на Параде Победы, были отменены по всей России. Состоялись только пролет авиации и салюты.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад на Красной площади в Москве, а также в других городах пройдет 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.