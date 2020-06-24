В одном строю: военнослужащие РФ и Сирии приняли участие в Параде Победы на авиабазе Хмеймим

Свыше тысячи военнослужащих приняли участие в Параде Победы на российской авиабазе Хмеймим . Он начался с залпов 122-миллиметровых гаубиц.

В одном строю бок и бок шли российские и сирийские солдаты и офицеры – как символ совместной борьбы с терроризмом двух стран. Со стороны Дамаска в торжественном марше приняли участие морские офицеры и бойцы спецподразделений. Задействованы сирийские боевые машины, которые доказали свою эффективность во время боевых действий в пустыне.

Самой зрелищной частью парада стала воздушная. С аэродрома поднялись самолеты и вертолеты, на которых наши летчики взяли под контроль небо над Сирией.