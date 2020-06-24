Боевая авиация пролетела над Екатеринбургом в ходе Парада Победы

В Екатеринбурге под руководством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие более двух тысяч человек, около 140 единиц военной техники и 23 самолета и вертолета.

Открыла военный парад театрализованная реконструкция «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы», в ходе которой по главной площади города проехали 11 грузовиков с платформами-сценами, артистами в военной форме с оружием времен войны.

В воздушном строю над Екатеринбургом пролетели 23 самолета и вертолета: МиГ-31БМ, Су-34 поколения 4++, Су-24МР, тяжелые транспортники Ан-12, Ан-26, Л-410, пассажирский самолет Ту-134УБЛ, а также вертолеты Ми-24, Ми-8 и крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26.

Торжественным маршем в парадной форме под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона прошли рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в Параде Победы. За ними в парадном строю - расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, военнослужащие мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.

Также жители города смогли посмотреть на современную и историческую военную технику. По площади прошли установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы УАЗ с турелью для крупнокалиберных пулеметов.

Завершился Парад Победы концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула Центрального военного округа.