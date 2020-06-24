«Ночные охотники» и «Терминаторы»: военные вертолеты пролетели в небе над Владикавказом

Во Владикавказе завершился парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в торжественном смотре была впервые задействована авиация.

В небе над главной площадью Владикавказа пролетели шесть вертолетов: пары ударных Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор».

Винтокрылые машины появились в небе ровно в момент прохождения колонны военнослужащих. Этот маневр по программе отрабатывался не один раз на репетициях. Надо отметить, что вертолеты летят на максимально низкой высоте, чтобы камеры, которые транслируют парад в онлайн-формате, могли захватить каждую машину.

Северная Осетия - один из немногих регионов России, где парад проходит без зрителей, однако для военнослужащих главные наблюдатели здесь - это ветераны. В целях безопасности в этом году их присутствовало только трое.