Красота в погонах: кадры прохождения женщин-военнослужащих на Параде Победы

Женщины-военнослужащие прошли торжественным строем на параде в честь 75-летия Великой Победы на Красной площади в Москве.

Перед началом парада президент России Владимир Путин выступил с речью, напомнив, как Советский Союз защищал мир от фашизма.

Парад состоял из прохода пеших расчетов, механизированной колонны, а также авиапредставления. Участвовали около 14 тысяч военнослужащих и более 230 единиц исторической, современной и перспективной военной техники.

В воздушной части парада пролетели истребители Су-35, Су-30, МиГ-29СМТ, Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также боевые вертолеты Ми-35М, Ка-52 и Ми-28.