Ми-26 и Ми-8 открыли авиационную часть Парада Победы в Москве

Вертолеты Ми-26 и Ми-8 открыли авиационную часть юбилейного Парада Победы в Москве, состоявшегося 24 июня. Вертолеты пролетели в торжественном строю над главной площадью страны.

Ми-26 - самый тяжелый серийный вертолет в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн. Первый полет машина совершила в 1977 году.

Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Способен перевозить до 36 десантников или 4 тонны груза на расстояние более 1 000 километров. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Всего в парадном строю над столицей пройдут 75 летательных аппаратов, по числу лет со дня победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в торжественном юбилейном параде на Красной площади пройдут более 13 тысяч военных. В параде будут задействованы 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. Зрители парада увидят более 40 парадных расчетов, часть из которых продемонстрирует стрелковое оружие и боевые знамена времен войны.