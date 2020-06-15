Военные самолеты и вертолеты пролетели над Мурманском во время тренировки Парада Победы

В небо над Мурманском поднялись боевые самолеты и вертолеты во время тренировки воздушной части военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Сегодня в небе над городом-героем Мурманском в районе памятника "Защитникам советского Заполярья" прошла тренировка демонстрационного пролета авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота», - говорится в сообщении.

В репетиции были задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-8, транспортные и противолодочные самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142М, истребители Су-33, МиГ-29К и МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-24М, а также учебно-тренировочные самолеты Су-25УТГ.

«Генеральная репетиция пролета спланирована на 20 июня. Резерв - 22 июня, когда пройдут генеральные репетиции военных парадов на улицах Мурманска и Североморска», - добавили в пресс-службе.

В воздушной части смотра будут задействованы 17 самолетов. Они пролетят на высоте от 200 до 600 метров над мурманским мемориалом «Защитникам советского Заполярья».

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четырех тонн груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Одна из самых современных модификаций - Ми-171А2.

Тяжелый палубный истребитель Су-33 - палубная версия Су-27, созданная для защиты кораблей ВМФ России от нападения с воздуха, однако благодаря большой боевой нагрузке самолет способен наносить удары как по наземным, так и по надводным целям.

Получил переднее горизонтальное оперение, складные крылья, тормозной гак, новую систему управления оружием. Кроме того, самолет имеет иную механизацию крыла, а также модернизированные двигатели с увеличенной тягой.