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28 дней 24/7: замминистра обороны РФ рассказал о темпах строительства медцентров Минобороны России

Егор Левин
10:55 12.06.2020
Тимур Иванов заявил, что высокая скорость возведения была обеспечена освоенными ранее технологиями быстрого возведения конструкций, в том числе и капитального строительства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал, как удалось оперативно построить за два месяца более десятка медицинских центров Министерства обороны РФ в разных регионах страны.

Иванов рассказал, что задача по типизации возводимых построек была поставлена Сергеем Шойгу еще задолго до необходимости строительства медцентров. Исходя из этого, инженерные войска применяли в ходе их возведения уже имевшиеся качественные наработки.

«Мы сократили типоряд, отработали технологии быстрого возведения, но при этом при всем это объекты капитального строительства, которые будут служить верой и правдой еще 50 лет», - заявил замминистра.

По его словам, самые современные образцы медицинского оборудования, установленные в медцентрах, также еще долгое время после окончания пандемии могут применяться по назначению.

«За два месяца мы построили 16 госпиталей общей коечной емкостью 1 600. В зависимости от региона мы варьировали от 60 койко-мест до 200. Например, в Одинцово на 60 мест, а в Подольске - на 200. А первый центр мы построили в Нижнем Новгороде, поставив рекорд - за 28 дней, в режиме 24/7», - рассказал Иванов в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Ранее замминистра сообщил, что многопрофильные медцентры Минобороны загружены на 95%. При этом в каждом из них не менее 30% общей коечной емкости зарезервировано под субъекты.

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