Четвертый самолет с российскими военными вылетел из Италии

Четвертый самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России вылетел из итальянской Вероны, сообщает Министерство обороны РФ.

На борту воздушного судна - российские военнослужащие, помогающие итальянским властям бороться с коронавирусом, а также специальная техника.

Ранее сообщалось, что сегодня двумя рейсами в Россию доставят 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.