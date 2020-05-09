Вторая часть военных РФ, помогавших Италии бороться с COVID-19, улетит домой сегодня

Вторая колонна с российскими военнослужащими и техникой выдвинулась из Бергамо на аэродром Виллафранка в городе Верона. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на родину», - говорится в сообщении.

Военные самолеты 9 мая двумя рейсами доставят в Россию 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.