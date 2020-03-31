Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Залпы артиллерии и натиск танков: кадры учений под Оренбургом

Татьяна Полуказакова
07:57 31.03.2020
По сценарию, военнослужащим пришлось отбивать захваченные стратегически важные рубежи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне под Оренбургом прошли учения. Их провели военнослужащие Центрального военного округа.

Военным противостояли крупные формирования условного противника. По сценарию учений, пришлось отбивать захваченные стратегически важные рубежи. Танкисты совершили 30-километровый марш-бросок к месту учебного боя. И с ходу перешли в атаку.

Упреждающий огонь провели расчеты самоходных гаубиц «Мста-С». Цели находились на дистанции в 15 километров. Артиллерийский удар помогали корректировать беспилотные аппараты «Орлан-10». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.03.2020, 12:32
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Дата31.03.2020, 06:00
Легендарные Т-34 после реставрации: кадры прибытия исторических танков в Алабино
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата31.03.2020, 08:00
Танк прорыва ИС-2: «Сталин» против «Тигров»
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:02 Армия
«Нет лучше слова, как спасибо»: вице-мэр Чене поблагодарила РФ за помощь в борьбе с COVID-19
09:00 В стране и мире
Главврач медцентра в Коммунарке обновил данные о пациентах с COVID-19
08:58 В стране и мире
Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса
08:48 В стране и мире
Видео
В прямом эфире: Италия выразила благодарность РФ за помощь в борьбе с COVID-19
08:35 В стране и мире
Видео
На паузе: «Звезда» показала жизнь Петербурга после полной самоизоляции города
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Видео
Скотный двор: опустевший из-за коронавируса город в Уэльсе захватили козлы
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Видео
«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители
Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.