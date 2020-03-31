Залпы артиллерии и натиск танков: кадры учений под Оренбургом
По сценарию, военнослужащим пришлось отбивать захваченные стратегически важные рубежи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На полигоне под Оренбургом прошли учения. Их провели военнослужащие Центрального военного округа.
Военным противостояли крупные формирования условного противника. По сценарию учений, пришлось отбивать захваченные стратегически важные рубежи. Танкисты совершили 30-километровый марш-бросок к месту учебного боя. И с ходу перешли в атаку.
Упреждающий огонь провели расчеты самоходных гаубиц «Мста-С». Цели находились на дистанции в 15 километров. Артиллерийский удар помогали корректировать беспилотные аппараты «Орлан-10».