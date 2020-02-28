Северный флот получит более 180 единиц вооружения и техники, адаптированных для Арктики

Более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в арктической зоне, получит Северный флот до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в Москве.

«Всего до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», - сказал глава Минобороны.

Он отметил, что доля современного вооружения на флоте растет, в этом году планируется получение шести кораблей и подводных лодок.

В ближайшее время боевой состав флота пополнят атомный ракетный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», которые успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях, добавил Шойгу.