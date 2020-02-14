Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Фрегат «Адмирал Касатонов» испытает артиллерию в Баренцевом море

Андрей Аркадьев
18:31 14.02.2020
После выполнения артиллерийских стрельб корабль зайдет в Североморск для подготовки к следующему этапу испытаний.
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытает артиллерию в Баренцевом море
© Фото: Минобороны России

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево море для проведения очередных испытаний. Экипаж корабля проверит работу артиллерийских систем, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фрегат будет стрелять из артиллерийской установки А-192, а также скорострельного зенитного артиллерийского комплекса «Палаш». После выполнения артиллерийских стрельб корабль зайдет в Североморск для подготовки к следующему этапу испытаний.

В начале февраля корабль выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» в Баренцевом море. Экипаж фрегата поразил ракету-мишень, запущенную с малого ракетного корабля «Рассвет».

«Адмирал Касатонов» вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября. Заводские испытания проходили в несколько этапов. После завершения всего комплекса госиспытаний корабль будет принят в состав ВМФ России.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.02.2020, 10:04
Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции
Дата14.02.2020, 07:25
Стрельба в движении: танкисты на Дальнем Востоке начали подготовку к АрМИ-2020
Дата14.02.2020, 13:23
Алексей Морозов избран президентом КХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.02.2020, 15:01
Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух
Дата14.02.2020, 06:33
Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:16 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о реакции публики после слов Помпео Лаврову
18:56 В стране и мире
Видео
Ростов-на-Дону отметил 77-летие освобождения от фашистов
18:47 В стране и мире
Видео
Бросившая ребенка в переходе в Москве мать арестована
18:31 Армия
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытает артиллерию в Баренцевом море
18:27 В стране и мире
Названы первые обязательные программы для предустановки российского ПО
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Астероид с собственным спутником пролетел мимо Земли
Видео
«Идем в проход»: момент сильного землетрясения на Курилах попал на видео
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
Видео
Неверный маршрут и огонь по гражданским: как произошел конфликт между военными США и жителями Хасеке
Видео
«Толстоватые ноги»: почему пристыдившая ученицу директор школы в Петрозаводске возмутила Сеть
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.