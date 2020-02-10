В сложнейших условиях: уникальные маневры в небе над Уралом провели пилоты Су-34

Пилоты многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели уникальные маневры в небе над Уралом. На скорости около тысячи девятисот километров в час и на высоте шести тысяч метров в сложных условиях они выполнили пикирование, боевые развороты и бочки.

Также экипажи истребителей-бомбардировщиков уничтожили колонну бронетехники условного противника, выполнили бомбометание и стрельбу из авиационной пушки по наземным целям.

Перед тем, как подняться на максимальную высоту, инженерно-технический состав и летчики проверили работоспособность всех механизмов, ходовые качества многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость на предельных высотах.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствам противовоздушной обороны.