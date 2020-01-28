Скоростной марш и боевая стрельба: в ЦВО стартовали контрольные занятия танкистов

В танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) начались контрольные занятия. Многотонные гусеничные бронемашины - танки Т-72 - покинули хранилища, после чего их экипажи выстроили технику в колонну. По дороге на стрельбище танкисты отработали скоростное маневрирование и поддержание устойчивой связи.

После прибытия на полигон, экипажи танков заняли позиции для стрельбы. Все учебно-боевые цели были успешно уничтожены.

К занятиям привлечены военнослужащие танковых полков дивизии ЦВО.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении дивизии состоят современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.