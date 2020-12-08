В медцентре МО РФ в Оренбурге вылечили более 900 пациентов от COVID-19

Число пациентов, проходивших лечение в медцентре МО с момента его открытия в Оренбурге и выздоровевших, достигло 920 человек, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По словам начальника Оренбургского филиала военного госпиталя подполковника Андрея Степанова, в их число входят не только военнослужащие, члены их семей, но и гражданское население.

Многофункциональный медцентр в Оренбурге предназначен для лечения больных с COVID-19. В нем имеются приемное, реанимационное, диагностическое, дезинфекционное и два инфекционных отделения. Комплекс оснащен самым современным медицинским оборудованием, имеются все необходимые медикаменты.

Пациенты с вирусной инфекцией изолированы таким образом, чтобы предотвратить заражение через воздух и исключить опасность заражения медицинского персонала. Врачи общаются с больными через специальные голосовые помощники, которые установлены возле каждой койки.