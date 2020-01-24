Минобороны: в «Танковом биатлоне» увеличится количество огневых задач

В правила конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр в этом году будут внесены изменения. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Павел Попов на заседании организационного комитета по подготовке Игр.

«В "Танковом биатлоне" увеличится количество огневых задач. Значение точности стрельбы будет превалировать над скоростью танков», - заявил замминистра.

Также стало известно, что соревнования по рукопашному бою войдут в конкурсы «Отличники войсковой разведки», «Морской десант», «Десантный взвод» и «Полярная звезда».

В конкурс «Авиадартс» в номинации «Истребительная авиация» включен элемент «маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары», добавил Попов. Кроме того, будут объединены соревнования «Мастера автобронетанковой техники» и «Рембат», в «Военном ралли» планируется увеличить протяженность трассы.

«В этом году конкурс среди горных подразделений в зимних условиях "Саянский марш" будет проведен с 14 по 17 апреля 2020 года. В положение о конкурсе включена еще одна специальная задача - марш в горной местности, в которой, по аналогии с многодневной лыжной гонкой "Тур де Ски", будут учитываться результаты предыдущих соревновательных дней», - сообщил Попов.

По его словам, планируется, что в конкурсе примут участие команды Ирана, Лаоса, Анголы, Белоруссии, Киргизии, Палестины, Конго и России.

Армейские международные игры начнутся 23 августа, а завершатся 5 сентября. В рамках соревнований запланировано более 30 конкурсов. В Минобороны отметили, что уже подтвердили свое участие семь государств, от них готовы выступить 80 команд.

В 2020 году планируется впервые провести форум «Армия» одновременно с Международными армейскими играми, чтобы привлечь к участию в обоих мероприятиях больше иностранных делегаций.