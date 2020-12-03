Российские летчики начали подготовку к работе в зимних условиях в Сирии

В Сирию на авиабазу Хмеймим прибыли летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России, чтобы приступить к обучению пилотажу в зимних условиях. Они перенимают знания и опыт сослуживцев, чья командировка в Сирии подходит к концу.

«У предыдущего экипажа 2 месяца прошли не зря. Они рассказали все тонкости, все нюансы. Ухудшение погоды идет, зимний период. И ухудшение видимости. Облачности больше становится. В России прошли подготовку в полном объеме и готовы к выполнению задач в любых условиях», - рассказал летчик Сергей.

В Сирию могут попасть только летчики с уровнем подготовки не ниже 2-го класса. Они должны уметь летать днем и ночью, в сложных погодных условиях, а также досконально знать материальную часть самолетов.

Тех, кто прошел отбор, начинают готовить еще в России. В нашей стране еще можно найти полигоны с самыми разными условиями - от арктической пустыни до засушливых степей и песков

«Есть места, где мы можем готовиться. Так же, как в Сирии, однотипные и погодные условия и местность. Прилетев сюда подготовка ничем не отличается», - рассказал штурман самолета Петр.

Работа летчика - это не только полеты на сверхмощной машине. Немалая часть трудового дня – это учеба, работа с картами и документами.

«Занятия посвящены ротации летного состава. То есть летный состав прибыл для очередной замены. В ходе подготовки к выполнению специальных задач проводим занятия в плане наземной подготовки. Ознакамливаем с районом выполнения специальных задач, с районом полетов. Ну и заключительная часть - это, конечно, от теории к практике. Это практические ознакомительные вылеты по району ознакомления», - пояснил командир смешанного авиационного полка Дмитрий.

Боевой вылет - это работа большой, слаженной команды. Пилот и штурман управляют самолетом, диспетчер координирует, а на земле за подготовку отвечает инженерный состав.

У техников есть всего час, чтобы после боевого вылета заправить самолет топливом, заменить тормозной парашют и пополнить боекомплект. Инженерный состав между собой этот процесс называет «накормить уточку». Это сравнения появилось из-за характерного сходства носа Су- 34 с клювом.

С момента начала операции в Сирии опыт полетов в боевой обстановке получили огромное количество военнослужащих бомбардировочной и истребительной авиации. Собраны огромные знания, которые уже включены в наставления по боевой подготовке будущих летчиков.