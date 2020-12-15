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Ракетный полк с «Ярсами» заступил на боевое дежурство в Алтайском крае

Андрей Аркадьев
11:37 15.12.2020
Комплексы призваны усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ракетный полк Барнаульского ракетного соединения заступил на боевое дежурство в Алтайском крае. Церемония проходила в торжественной обстановке.

Полк получил вместо устаревших «Тополей» новейшие российские подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Они призваны усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания, подчеркнули в Минобороны России.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

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