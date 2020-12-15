Армия Ракетный полк с «Ярсами» заступил на боевое дежурство в Алтайском крае Андрей Аркадьев Комплексы призваны усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ракетный полк Барнаульского ракетного соединения заступил на боевое дежурство в Алтайском крае. Церемония проходила в торжественной обстановке. Полк получил вместо устаревших «Тополей» новейшие российские подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Они призваны усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания, подчеркнули в Минобороны России. PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. «Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика