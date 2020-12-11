Работа автопушки: мотострелки уничтожили «вражеские» беспилотники в Кузбассе из БМП-2

Мотострелки прямо из БМП-2 открыли огонь по воздушным целям, имитирующим дроны условного противника, на учениях в Кемеровской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» провели разведку с воздуха и определили место нахождения «вражеской» техники.

К ним выдвинулись мотострелки на БМП-2 и танках Т-72Б3. По пути движения колонны, ее пытались атаковать ударные беспилотники условного противника. Военнослужащие, используя вооружение БМП-2, уничтожили подлетающие дроны.

«По прибытии в район учебно-боевого применения мотострелки с ходу открыли огонь по позициям и технике условного противника», - добавили в пресс-службе.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.