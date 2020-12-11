Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Работа автопушки: мотострелки уничтожили «вражеские» беспилотники в Кузбассе из БМП-2

Андрей Аркадьев
18:31 11.12.2020
К учениям привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной техники.
Работа автопушки: мотострелки уничтожили «вражеские» беспилотники в Кузбассе из БМП-2
© Фото: Минобороны России

Мотострелки прямо из БМП-2 открыли огонь по воздушным целям, имитирующим дроны условного противника, на учениях в Кемеровской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» провели разведку с воздуха и определили место нахождения «вражеской» техники.

К ним выдвинулись мотострелки на БМП-2 и танках Т-72Б3. По пути движения колонны, ее пытались атаковать ударные беспилотники условного противника. Военнослужащие, используя вооружение БМП-2, уничтожили подлетающие дроны.

«По прибытии в район учебно-боевого применения мотострелки с ходу открыли огонь по позициям и технике условного противника», - добавили в пресс-службе.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:03 В стране и мире
Путин призвал бороться с хайпом в соцсетях
17:12 В стране и мире
Видео
Минпромторг рекомендовал рассредоточить поток покупателей в магазинах перед праздниками
15:51 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео с места самоподрыва преступника в Карачаево-Черкесии
14:24 В стране и мире
Видео
Москва станет крупнейшей площадкой по производству вакцины от коронавируса
13:38 В стране и мире
Видео
Путин сообщил о передаче партнерам по ЕАЭС тест-систем на COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Расследовавший Розуэлльский инцидент офицер нашел на месте катастрофы «инопланетные письмена»
Ученые обнаружили на Аляске подводный супервулкан
Таинственный монолит появился в Киеве
В Минобороны ФРГ прокомментировали призыв Крамп-Карренбауэр говорить с Россией с «позиции силы»
Видео
Ракета Starship Илона Маска взорвалась на испытаниях: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.