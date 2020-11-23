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В возводимый МО РФ медцентр в Североморске начали поставлять оборудование

Кирилл Васин
05:01 23.11.2020
К настоящему времени завершено устройство монолитного каркаса здания и кровли, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, остекления витражей главного корпуса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В многофункциональный медицинский центр, возводимый Минобороны России в Североморске, начата поставка необходимого медицинского оборудования и техники.

Всего будет поставлено около трех тысяч единиц медтехники и  различных предметов медицинского назначения, в том числе компьютерный томограф, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии и эндоскопии и многое другое.

Строительство многофункционального медицинского центра на 100 койко-мест в Североморске ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Здание выполнено с применением монолитных армированных стен. Необходимость усиления стен обусловлена размещением в данном медицинском центре специализированного отделения радиологии, в других построенных медцентрах такого отделения нет.

В составе нового медучреждения будут развернуты приемное и инфекционные отделения, лабораторное отделение с кабинетами иммуноферментного и химико-токсикологического анализа, эндоскопический кабинет, рентгенодиагностики и ультразвуковой диагностики.

Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

К настоящему времени завершено устройство монолитного каркаса здания и кровли, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, остекления витражей главного корпуса. Осуществляется внутренняя чистовая отделка, монтаж системы вентиляции и медицинских газов и благоустройство территории.

На объекте задействовано более тысячи человек и 70 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме посменно. Накануне ход их выполнения проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Всего за полгода по поручению Президента России Минобороны построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Для нужд населения регионов возведены:  медцентр в городе Воронеж, три центра в Республике Дагестан, один центр в городе Кызыл Республики Тыва, медцентр в городах Псков и Великие Луки Псковской области.

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