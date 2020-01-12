Кадры учений в Кузбассе с использованием РСЗО «Град» и беспилотников «Орлан-10»
Перед боевыми расчетами поставили задачу поразить цели на расстоянии до 20 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Беспилотники обеспечили точность артиллерийской стрельбы на учениях в Кузбассе. Перед боевыми расчетами реактивных систем залпового огня «Град» поставили задачу поразить цели на расстоянии до 20 километров.
Для корректировки огня военнослужащие использовали аппараты «Орлан-10». Они в режиме реального времени передавали координаты на командный пункт.
В ходе отработки поставленных задач все мишени были успешно поражены.