Путин поприветствовал одобрительным жестом летчиков во время учений в Черном море
Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов.
В момент пролета истребителей Воздушно-космических сил мимо корабля, на котором находился Путин, российский лидер выразил одобрение действиям летчиков, показав поднятый вверх большой палец.
В учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.
Также в ходе практических действий авиации Миг-31К выполнили боевую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.
Всего в учении были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.