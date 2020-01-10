Шойгу заявил о налаживании мирной жизни в Сирии

Верховный Главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин высоко оценил действия российской группировки войск, которые во многом способствовали налаживанию мирной жизни в Сирийской Арабской Республике. Об этом 10 января на селекторном совещании военного ведомства сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он напомнил, что Путин посетил Дамаск 7 января. В командном пункте Вооруженных Сил РФ у российского президента состоялись переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом.

«В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск», - сказал глава Минобороны России.

Министр добавил, что Путин во время поездки в Сирию поблагодарил личный состав и отметил образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом.

Шойгу также поблагодарил всех, кто был на боевом дежурстве в праздничные дни.

Седьмого января Путин посетил столицу Сирии Дамаск, где провел переговоры с Башаром Асадом и вместе с сирийским коллегой посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии.