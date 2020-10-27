Армия Шойгу заявил о напряженной обстановке у западных границ России и Белоруссии Андрей Аркадьев Сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться для ударного оружия. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной, обеспечение безопасности является приоритетом для Минобороны РФ, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. «По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. Непосредственно у наших границ совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы материально-технических средств, вооружения и военной техники», - сказал Шойгу. Министр добавил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться для ударного оружия. По словам главы ведомства, интенсивность военных учений блока не снижается, несмотря на пандемию. В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе приоритетных задач. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика