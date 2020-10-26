Военнослужащие РФ оказали помощь ветерану труда из Таджикистана

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане, совместно с юнармейцами из 6-й школы Минобороны РФ, оказали помощь ветерану труда, пенсионерке Наталье Луневой.

Добровольцы прибыли к месту проживания пенсионерки в центральной части Душанбе и помогли Наталье, находящейся на больничном после операции, навести порядок во дворе частного дома.

Также добровольцы помогли вскопать клумбы, прополоть сорняки, утеплить окна на зиму, постирать белье и навести уборку в доме.

Наталья Федоровна Лунева родилась в городе Сталинабаде Таджикской ССР в семье военнослужащего. Закончив исторический факультет таджикского государственного университета, 46 лет своей жизни она посвятила обучению и воспитанию детей. Педагог до сих пор продолжает работать в школе Министерства обороны РФ, где преподает историю России в старших классах.