Помощь в пути: военные из РФ перебрасывают в Цхинвал госпиталь для борьбы с COVID-19

Российские военные медики идут на помощь Цхинвалу. Колонна мобильного многопрофильного госпиталя преодолела больше четверти пути.

От подмосковного Алабино до Южной Осетии почти две тысячи километров, 500 из которых уже позади. На привал военнослужащие остановились под Воронежем, где проверили и дозаправили технику, накормили личный состав.

После отдыха колонна в сопровождении экипажей военной автоинспекции снова отправится в путь. По поручению Владимира Путин военно-полевой госпиталь на 150 мест - для лечения больных с коронавирусной инфекцией - в ближайшие дни развернут в окрестностях Цхинвала.

Для борьбы с COVID-19 там есть все необходимое: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения, аппараты для рентгена, УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.