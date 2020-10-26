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Огонь из Т-80 и полеты Су-30СМ: на Дальнем Востоке прошли масштабные учения

Мария Герман
Андрей Аркадьев
10:45 26.10.2020
Противника громили при поддержке бесплотников, используя современные приемы ведения боя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Танки Т-80 вывели на один из полигонов на Дальнем Востоке в рамках контрольной проверки. Военные отработали тактику «Танковые качели» и «Танковая карусель».

Танкисты непрерывно вели огонь по неприятелю, постоянно меняли огневые позиции. Их действия корректировали с воздуха беспилотники «Орлан-10». Все цели были поражены максимально точно и быстро.

Также в Восточном военном округе истребители Су-30СМ провели плановые учебные полеты. Для молодых летчиков это стало своеобразной проверкой. Они выполнили полеты на максимальную дальность и продолжительность. Эти навыки необходимы для дозаправки в воздухе или перебазирования на запасные аэродромы.

Каждый экипаж провел в воздухе от двух до четырех часов. Полеты проходили на разных высотах от 500 до трех-четырех тысяч.

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