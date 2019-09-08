Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, с Днем танкиста. Министр обороны России отметил их вклад в укрепление обороноспособности государства.

Шойгу напомнил о героизме воинов-танкистов в годы Великой Отечественной войны, при выполнении задач в Афганистане и на территории Северо-Кавказского региона России.

«Достойно продолжая славные традиции предшественников, нынешние защитники Отечества постоянно совершенствуют боевую выучку, способствуют укреплению обороноспособности государства», - подчеркнул глава военного ведомства.

Шойгу также отметил работу научных и производственных коллективов, благодаря которым повышается уровень технического оснащения танковых частей и соединений.

Глава ведомства поблагодарил всех причастных к празднику за самоотверженную службу и пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов.