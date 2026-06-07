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Российские войска освободили населенный пункт Химик в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Юг», уточнили в МО РФ.
08-06-2026 12:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Химик на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Юг». 

Также в российском оборонном ведомстве рассказали о нанесении огневого поражения живой силе и технике семи украинских бригад за сутки в зоне ответственности группировки. Это произошло в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Константиновка, Артема, Дмитровка, Малиновка и Рай-Александровка. 

При этом за сутки в этой зоне противник потерял более 180 военнослужащих. Также он лишился трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пяти артиллерийских орудий и одной станции РЭБ.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательнеых аппаратов уничтожили три наземных робота ВСУ под Константиновкой. Из-за этого противник лишился возможности своевременно доставлять боеприпасы и продовольствие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #химик #группировка юг
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