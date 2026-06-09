Силы Северного флота отработали взаимодействие при спасении подводников

Экипаж подлодки подает сигнал бедствия. Принимает его команда спасательного судна «Георгий Титов». И тут же берет курс в назначенный район. При прохождении узкости, согласно правилам судоходства, дает малый ход, и полный - уже при выходе из Кольского залива.

По сценарию учений, дизель-электрическая подводная лодка выполняла плановые задачи в море, потеряла ход из-за технической неисправности и легла на грунт. Силы Северного флота приступают к ее поиску.

По легенде, часть экипажа самостоятельно покидает аварийную подлодку. Люди дрейфуют в море, свое местоположение обозначают дымовой шашкой. Сигнал хорошо видно с Ан-26. Оттуда спецдесант, летчики морской авиации, сбрасывают надувной плот. А потом - с высоты 1 200 в гидрокостюмах, с водолазным снаряжением прыгают сами. Отрабатывают самый сложный элемент подготовки - прыжок с приводнением.

«В этот раз вертолет поднимал с воды два манекена подряд. Из положения зависания поднимал с воды, забирал. Тоже все успешно сделали, отработали», - говорит начальник УПАСР Северного флота Михаил Белов.

Первых спасенных принимает судно «Георгий Титов». На борту их уже ждет медик - для оказания, если нужно, срочной помощи.

Спасательная операция продолжается. Помощь подводникам оказывает в том числе экипаж рейдового водолазного катера «Иван Швец». Эвакуация происходит с помощью устройства массового подбора.

На водолазный катер поступает новая вводная. У одного из подводников - баротравма легких. Его помещают в водолазную барокамеру для проведения лечебной рекомпрессии.

«То, что мы проводим с периодичностью где-то раз в месяц, отрабатываем эти элементы непосредственно у себя, мы отрабатываем только навык водолазов. А на таких учениях уже отрабатывается комплекс взаимодействия сил», - объясняет старший водолазный специалист отдела аварийно-спасательного отряда Алексей Беляев.

Следующий этап - проведение подводно-технических работ. На глубину 25 метров уходит Дмитрий Мурашев. Водолазом он работает 18 лет. И опыт дает о себе знать. Он быстро присоединяет шланги для подачи воздуха к макету эпроновской выгородки - он точь-в-точь как на подлодке.

Затем через имитированный торпедный аппарат Дмитрий передает так называемый пенал вместимостью 50 килограммов. В него при необходимости можно загрузить оборудование (кислородные баллоны, например), медикаменты, провизию.

«Водолазное дело на самом деле не требует вот этой спешки. Но все должно быть отработано и идти по определенному плану действий», - рассказал старший инструктор-водолаз.

Теперь к учениям привлекают глубоководный спасательный аппарат. На борту судна-носителя их два. Сегодня работает АС-34. 50-тонную машину выгружают из трюма. Аккуратно, можно сказать, ювелирно, но быстро. Экипаж выходит на поиск подводной лодки. Погода играет на руку: видимость идеальная. Даже на глубине 79 метров, где в итоге фиксируют подводный корабль.

«Есть всегда, к чему стремиться - улучшить норматив, перевыполнить норматив. Будем совершенствоваться», - говорит командир АС-34 Алексей Федичев.

Командир АС-34 немного лукавит. Он находит лодку за два с лишним часа. Это быстрее норматива. Сегодня его перевыполняют все - летчики, водолазы, спасатели. Это подтверждает высокий уровень взаимодействия разнородных сил Северного флота. Командование оценивает учения на отлично.