За ночь над регионами России перехватили 140 дронов

Средства ПВО сбили 140 украинских беспилотников над территорией России за прошедшую ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что дроны были самолетного типа. Их перехватили и уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Вражеские БПЛА сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.

Днем ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 310 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники были перехвачены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ-2026 президент РФ Владимир Путин призвал эффективнее сбивать украинские беспилотники. Глава государства добавил, что у Украины пока не получается самостоятельно разрабатывать свои дроны, а те, что она имеет, принадлежат Западу.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.