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За ночь над регионами России перехватили 140 дронов

Вражеские беспилотники были самолетного типа.
09-06-2026 08:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Средства ПВО сбили 140 украинских беспилотников над территорией России за прошедшую ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что дроны были самолетного типа. Их перехватили и уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Вражеские БПЛА сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.

Днем ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 310 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники были перехвачены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ-2026 президент РФ Владимир Путин призвал эффективнее сбивать украинские беспилотники. Глава государства добавил, что у Украины пока не получается самостоятельно разрабатывать свои дроны, а те, что она имеет, принадлежат Западу.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #дроны
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