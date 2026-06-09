Военнослужащие ВВО обучили лаосских солдат инженерным навыкам

Российские военные обучают специалистов Народной армии Лаоса инженерным навыкам и работе со взрывчаткой. Кадры с занятий по инженерной подготовке и подрывному делу с военнослужащими Лаосской Народно-Демократической Республики показала пресс-служба Восточного военного округа.
Тренировки проходят на полигоне Академии сухопутных войск Коммадам в рамках программы «Тайфун-2026». Российские инструкторы обучают лаосских бойцов инженерным навыкам и работе с взрывчатыми веществами.
На занятиях по теории лаосские военнослужащие изучают типы взрывчатых материалов и разные виды мин. Российские специалисты демонстрируют, как выявлять противопехотные и противотанковые мины, как пользоваться специализированным оборудованием и подручными средствами.
Практические занятия включают установку противопехотных мин и растяжек. Кроме того, лаосские военные отрабатывают методы обнаружения и ликвидации установленных мин с помощью накладных зарядов.
Программа подготовки адаптирована к условиям современных боевых действий. Она основана на опыте, полученном в ходе специальной военной операции. Участвующий в обучении капитан Народной армии Лаоса Вансалим Сайнясэн отметил, что занятия проходят интенсивно и интересно. Он выразил благодарность российским военным за передачу боевого опыта.
Ранее военнослужащие Восточного военного округа в рамках курса «Тайфун-2026» показали образцы вооружения ВС РФ: снайперские винтовки, разведывательные и FPV-дроны, РЭБ, роботизированные наземные комплексы. Также они представили мотоциклы, квадроциклы и багги, эффективно применяемые в зоне спецоперации.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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