Дроноводы уничтожили пункты управления БПЛА в Харьковской области

Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» выявили и атаковали пункты управления БПЛА и личный состав ВСУ. Об ударах по по позициям украинских подразделений в Харьковской области сообщило Минобороны России.

Цели были обнаружены в ходе воздушной разведки с использованием беспилотников, оснащенных тепловизионными и ночными камерами. Как сообщили в Минобороны, операторы зафиксировали позиции, с которых осуществлялись запуски и управление БПЛА.

После дополнительной разведки по выявленным объектам были нанесены удары FPV-дронами. Контроль результатов удара осуществлялся в режиме реального времени с помощью разведывательных БПЛА.

Минобороны также отметило, что для размещения операторов дронов, складов комплектующих и пунктов управления нередко используются подвалы и поврежденные здания. По данным ведомства, подобные объекты выявляются разведывательными средствами и становятся целями для ударных беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.