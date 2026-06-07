МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб противника за сутки

Также уничтожены реактивный снаряд системы HIMARS и 500 беспилотников.
07-06-2026 12:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 авиабомб, реактивный снаряд системы HIMARS и 500 беспилотников врага. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Южной», «Центр» и «Днепр» улучшают тактическое положение и продвигаются вперед на всех направлениях СВО. Военные Силы РФ уничтожают живую силу и технику противника.

Средства ПВО сбили 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее экипажи ВКС России сбросили авиабомбу ФАБ-500 на позиции ВСУ. Пункты временной дислокации украинских боевиков и управления БПЛА в районе населенных пунктов Днепропетровской и Херсонской областей уничтожены.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #уничтожение #сводка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 