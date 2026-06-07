Российские средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб противника за сутки

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 авиабомб, реактивный снаряд системы HIMARS и 500 беспилотников врага. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Южной», «Центр» и «Днепр» улучшают тактическое положение и продвигаются вперед на всех направлениях СВО. Военные Силы РФ уничтожают живую силу и технику противника.

Средства ПВО сбили 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее экипажи ВКС России сбросили авиабомбу ФАБ-500 на позиции ВСУ. Пункты временной дислокации украинских боевиков и управления БПЛА в районе населенных пунктов Днепропетровской и Херсонской областей уничтожены.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.