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ВС РФ нанесли поражение транспортной и энергетической инфраструктуре врага

Объекты инфраструктуры неприятель использовал в интересах ВСУ.
09-06-2026 12:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. Эти объекты использовались в интересах ВСУ. 

Уточняется, что эти объекты попали в список целей, пораженных за сутки силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск в зоне проведения специальной военной операции. 

Также досталось складам противника с боеприпасами и горючим. Помимо этого, удалось поразить пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что российские «Герани» сожгли украинскую солнечную электростанцию. Отмечено, что электростанция использовалась в интересах ВСУ. Она находилась в районе населенного пункта Старозаводское Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #Огневое поражение #энергетическая инфраструктура #транспортная инфраструктура
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