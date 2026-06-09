ВС РФ нанесли поражение транспортной и энергетической инфраструктуре врага

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. Эти объекты использовались в интересах ВСУ.

Уточняется, что эти объекты попали в список целей, пораженных за сутки силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.

Также досталось складам противника с боеприпасами и горючим. Помимо этого, удалось поразить пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что российские «Герани» сожгли украинскую солнечную электростанцию. Отмечено, что электростанция использовалась в интересах ВСУ. Она находилась в районе населенного пункта Старозаводское Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.