МО РФ провело телемост между бойцами и студентами Байкальского университета

В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими войск беспилотных систем группировки войск «Центр» и студентами Байкальского государственного университета в Иркутске. Об этом сообщили в Минобороны России.

Одним из участников встречи стал студент второго курса БГУ Никита Шипачев. Во время обучения в университете он оформил академический отпуск и подписал контракт на военную службу. Сейчас молодой человек проходит службу в подразделении беспилотных систем и занимает должность старшего диспетчера отдельного батальона.

Как рассказали в ведомстве, в обязанности Шипачева входит координация работы беспилотных комплексов и анализ видеоинформации, поступающей с дронов. За время службы он получил звание младшего сержанта.

В ходе телемоста студенты смогли задать вопросы о повседневной службе, подготовке специалистов и работе с современными беспилотными технологиями. Отдельным моментом встречи стал разговор Никиты с отцом, который присутствовал среди гостей мероприятия.

Тема беспилотных технологий сегодня остается одной из наиболее востребованных в военной сфере. Использование дронов играет заметную роль в современных вооруженных конфликтах, а специалисты по их эксплуатации и анализу данных становятся все более востребованными.

Подобные телемосты Минобороны России регулярно проводит с участием студентов российских вузов и военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Организаторы отмечают, что такие встречи позволяют молодежи напрямую узнать о специфике службы и задать интересующие вопросы тем, кто уже имеет соответствующий опыт.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.