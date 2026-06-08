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Над регионами России за ночь сбили 310 дронов

Перехват беспилотников происходил с 20.00 мск 7 июня до 08.00 мск 8 июня.
08-06-2026 08:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО за ночь уничтожили 310 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Перехват вражеских беспилотных летательных объектов осуществлялся с 20.00 мск 7 июня до 08.00 мск 8 июня. БПЛА противника были самолетного типа.

По данным российского оборонного ведомства, дроны были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями. Также средства ПВО сбили беспилотники над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июня средства противовоздушной обороны перехватили 95 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями. Также атаку отражали над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #пво #дроны #регионы россии
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