Над регионами России за ночь сбили 310 дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили 310 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Перехват вражеских беспилотных летательных объектов осуществлялся с 20.00 мск 7 июня до 08.00 мск 8 июня. БПЛА противника были самолетного типа.

По данным российского оборонного ведомства, дроны были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями. Также средства ПВО сбили беспилотники над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июня средства противовоздушной обороны перехватили 95 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями. Также атаку отражали над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.